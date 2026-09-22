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НСА: доступ к данным цифровой платформы АПК может существенно упростить процедуры агрострахования

НСА: доступ к данным цифровой платформы АПК может существенно упростить процедуры агрострахования

Аграрии могут получить доступ к данным Росгидромета и Росстата, необходимым для получения страховых выплат за гибель урожая, через портал Единой цифровой платформы АПК – такое предложение президента Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова рассмотрено на заседании Общественного совета при Минсельхозе России.

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