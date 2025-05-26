Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Трамп: Я не доволен тем, что делает Путин. «Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Трамп: Я не доволен тем, что делает Путин. «Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным.
Свежие комментарии