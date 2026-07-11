Прижим для микрозелени: зачем он нужен и когда без него можно обойтись

Когда я только начинал свою историю с микрозеленью, многие вещи казались мне излишними ритуалами. Казалось бы, зачем городить огород с какими-то грузами, если семечко само знает, куда ему расти? Но практика быстро расставила всё по своим местам.
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