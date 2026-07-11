stroimdom21
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

stroimdom21

33 подписчика

Прижим для микрозелени: зачем он нужен и когда без него можно обойтись

Когда я только начинал свою историю с микрозеленью, многие вещи казались мне излишними ритуалами. Казалось бы, зачем городить огород с какими-то грузами, если семечко само знает, куда ему расти? Но практика быстро расставила всё по своим местам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии