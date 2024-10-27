Что Додон заявил о дебатах Санду и Стояногло

Спокойствие и уравновешенность человека закона против агрессии и популизма президента, который после 4 разрушительных лет для страны не желает признавать ни единой своей ошибки и ни единого своего злоупотребления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии