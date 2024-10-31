Climate and Atmospheric Science: Тысячи людей пострадали из-за изменения климата

Более 68 тысяч людей пострадали из-за изменения климата в Европе. Об этом пишет журнал npj Climate and Atmospheric Science со ссылкой на данные Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal).
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