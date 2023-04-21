Немецкая делегация привезет в Крым гуманитарную помощь для новых регионов России

Как рассказал РИА Новости глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, на май планируется визит делегации из Германии — она хочет привезти в Крым гуманитарную помощь для новых регионов РФ.
Как рассказал РИА Новости глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, на май планируется визит делегации из Германии — она хочет привезти в Крым гуманитарную помощь для новых регионов РФ.
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