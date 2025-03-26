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Новый катализатор увеличит добычу высоковязкой тяжелой нефти

Новый катализатор увеличит добычу высоковязкой тяжелой нефти

Ученые из Казанского федерального университета (КФУ) в сотрудничестве с компаниями «РИТЭК-Самара-Нафта» и «Лукойл-Инжиниринг» создали катализаторы на основе железа, никеля, кобальта, хрома и меди, которые увеличат добычу высоковязкой нефти.

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