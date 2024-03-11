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Наконец-то объявили цену на новые Солярисы российской сборки. Расходимся — это не для простых граждан. Им уготована судьба Москвича

Наконец-то объявили цену на новые Солярисы российской сборки. Расходимся — это не для простых граждан. Им уготована судьба Москвича

Китайский "Москвич", на который было возложено столько надежд, как и предполагали многие, не оправдал ожиданий ни руководства самого завода, на котором происходит сборка этих машин, ни российских потребителей, ведь многие ждали реально новый российский автомобиль, а на деле получили очередного сырого "китайца", обёрнутого в российский бренд.

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