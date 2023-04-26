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МИД РФ предупредил Финляндию об ответных мерах на арест российской недвижимости

МИД РФ предупредил Финляндию об ответных мерах на арест российской недвижимости

МИД России предупредил власти Финляндии об ответных мерах на арест российской недвижимости, в частности семи квартир, которыми пользовался Российский центр науки и культуры в Хельсинки.

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