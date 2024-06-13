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Протяженность прогулочных маршрутов на набережной в Покровском-Стрешневе увеличится до 7,3 км

Протяженность прогулочных маршрутов на набережной в Покровском-Стрешневе увеличится до 7,3 км

Инвестор приступил к благоустройству второй очереди набережной рядом с «Клубным городом на реке Primavera», в ходе которого спортивная инфраструктура полуострова будет дополнена площадками для воркаута, баскетбола и пляжного волейбола, а также пространством для релаксации и йоги.

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