Пора вернуть продленку. В стране растет новое потерянное поколение

Валерий Викторович Баженов

В конце 80-х в нашей стране, в СССР возникли анклавы масонства. Это и ротари клубы и другие масонские античеловеческие клубы. Вступающие в эти клубы вначале гордились что следуют чему то новому, интересному и просвещённому. Носили даже какие то значки, по которым они узнавали друг друга. Но со временем оказалось, что они оказались проводниками убийства своего государства, своей Родины и Отчества. Это движение оказалось массовым в крупных городах. Я не призываю как то наказывать этих людей. Скажу что они должны определиться - они на стороне окружающих их близких, родных, любимых, знакомых или на стороне античеловечности и смерти. Сейчас периодически слышатся реплики от чиновников - Живите на макарошки, А кто просил вас рожать и так далее. Вот это как раз о том, что я пишу вам. Это есть воспитанники масонства и их "господа бога". То есть сатаны по христиански. Просто прошу, людей близких с ними, попросить их остановиться, одуматься на чьей они стороне. На стороне жизни или гнилой могилы?