Хорхе Масвидаль готов вернуться в UFC: «Следите за новостями, дела идут хорошо»

Хорхе Масвидаль заявил, что ведет переговоры о возвращении в UFC. «Я общался с UFC, и дела идут очень хорошо, так что следите за новостями – возможно, вы узнаете что-то раньше, чем ожидаете.
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