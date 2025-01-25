В Гатчине состоится поэтический марафон «Мы знали мир без красок и без цвета...»

Школьники прочтут стихотворения, отдавая дань памяти и уважения жертвам военного времени В понедельник, 27 января, на Мемориале «Мирным гражданам советского союза погибшим в годы великой отечественной войны» в деревне Зайцево Гатчинского района пройдет памятная акция.