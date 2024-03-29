В России рассказали о запрете ВСУ покидать позиции под угрозой расправы с семьей

Морпех Белый: ВСУ в Новомихайловке держат позиции под угрозой расправы с семьей Командир взвода десантно-штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты с позывным Белый рассказал, что военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили покидать позиции в Новомихайловке под угрозой расправы с семьей.