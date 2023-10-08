«Динамо» – «Факел». Онлайн-трансляция начнется в 16:30

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 16:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
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