Вице-премьер Башкирии заявил о создании объединения ишимбайских пчеловодов

Вице-премьер Башкирии Азат Бадранов опубликовал в соцсетях пост, где детально рассказал о поисках компромисса в ситуации с протестами башкирских пчеловодов против прихода французских пасечников в республику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии