"Не все же хотят на Новый год алкоголь": рецепт безалкогольного коктейля "Гринч"

Если вы против алкоголя или по каким-то причинам не пьете именно на празднике, предлагаю вам альтернативу – вот такой яркий и красивый новогодний коктейль: Вообще я не считаю, что на праздник всем обязательно нужно выпить.
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