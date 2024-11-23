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"Не все же хотят на Новый год алкоголь": рецепт безалкогольного коктейля "Гринч"

"Не все же хотят на Новый год алкоголь": рецепт безалкогольного коктейля "Гринч"

Если вы против алкоголя или по каким-то причинам не пьете именно на празднике, предлагаю вам альтернативу – вот такой яркий и красивый новогодний коктейль: Вообще я не считаю, что на праздник всем обязательно нужно выпить.

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