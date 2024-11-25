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Жительница Хабаровска хотела заказать убийство отца ради квартиры, но её сдал муж

Жительница Хабаровска хотела заказать убийство отца ради квартиры, но её сдал муж

Сотрудники полиции инсценировали преступление и задержали 27-летнюю женщину.Представитель МВД России Ирина Волк рассказала о том, что житель Хабаровска смог предотвратить убийство мужчины, которое планировала его собственная дочь.

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Комментарии
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Федор Родников
Правильно сделал что сдал свою жену,а то следующим кого бы заказала эта тварь был бы он.
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14 час.

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