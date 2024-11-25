Жительница Хабаровска хотела заказать убийство отца ради квартиры, но её сдал муж

Сотрудники полиции инсценировали преступление и задержали 27-летнюю женщину.Представитель МВД России Ирина Волк рассказала о том, что житель Хабаровска смог предотвратить убийство мужчины, которое планировала его собственная дочь.
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