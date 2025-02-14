США приготовились потеснить Россию на ключевом рынке

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил о достижении договоренностей, позволяющих вернуть Соединенным Штатам позиции ведущего поставщика нефти и газа в азиатскую страну.
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