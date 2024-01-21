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За рулем

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Дети устроили снежную горку из чужой машины, родители «попали» на деньги (видео)

Дети устроили снежную горку из чужой машины, родители «попали» на деньги (видео)

Эта история из Санкт-Петербурга в последние дни приобрела большую известность. В новогодние праздники в одном из дворов Купчино дошкольники решили устроить горку из припаркованного и заваленного снегом автомобиля.

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