Марго Овсянникова: Решетова не уводила мужа у Алсу

Блогер Анастасия Решетова не уводила мужа у Алсу. Об этом певица Марго Овсянникова заявила в интервью Telegram-каналу Rocket Mag «Мужчину невозможно взять на поводочек и увести, он сам принимает решение», — прокомментировала артистка развод Алсу.
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