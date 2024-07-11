Марго Овсянникова: Решетова не уводила мужа у Алсу

Блогер Анастасия Решетова не уводила мужа у Алсу. Об этом певица Марго Овсянникова заявила в интервью Telegram-каналу Rocket Mag «Мужчину невозможно взять на поводочек и увести, он сам принимает решение», — прокомментировала артистка развод Алсу.