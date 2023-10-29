Всё о разводах
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Всё о разводах

43 451 подписчик

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Работая с людьми простыми, бедными, я стал очень раздражителен

Работая с людьми простыми, бедными, я стал очень раздражителен

Морена, я начинающий врач терапевт. Я работаю по целевому в поликлинике. Одновременно с этим мне повезло устроиться в частную клинику.

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Комментарии
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Зоя
а ларчик открывается просто: этот человек  груб и раздражителен с бедными потому,что в каждом из них он видит себя....,а мил и приветлив с богатыми,потому,что до них он никогдда не дорастет,и поэтому унижается перед ними ежеминутно за то,что он не такой как они,он не богат и тем он виноват перед ними,неравный им он...,но так хочет быть им нужным....
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3 д.
Я
Яна
Раздражение может быть из-за большой загруженности и отсутствия материального стимула. Только и всего.
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3 д.
Н
Наталья
Автор! Простите меня, но вы не врач...по призванию... вы &quot;бизнесмен&quot;...нет в вас того начала, которое позволяет врача назвать врачом...у вас проблемы с выбором профессии..
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2 д.

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