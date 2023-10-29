Работая с людьми простыми, бедными, я стал очень раздражителен

Зоя

а ларчик открывается просто: этот человек груб и раздражителен с бедными потому,что в каждом из них он видит себя....,а мил и приветлив с богатыми,потому,что до них он никогдда не дорастет,и поэтому унижается перед ними ежеминутно за то,что он не такой как они,он не богат и тем он виноват перед ними,неравный им он...,но так хочет быть им нужным....