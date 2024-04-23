Шельфовый ледник Антарктики ​​внезапно сдвигается один или два раза в день

Антарктика – регион загадок и удивительных открытий. Новое исследование ледяного шельфа Росса, крупнейшего в Антарктиде, выявило поразительный феномен: весь шельф внезапно наклоняется вперед на 6-8 сантиметров один-два раза в день.
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