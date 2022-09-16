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МВД Германии призвало не допустить футбольные сборные России и Белоруссии к Евро-2024

МВД Германии призвало не допустить футбольные сборные России и Белоруссии к Евро-2024

Руководитель министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер обратилась к президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферине с требованием отстранить от участия в отборочном турнире к Евро – 2024 сборные России и Белоруссии, – сообщает журнал Der Spiegel.

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