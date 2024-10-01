В Окском заповеднике сфотографировали волка и лося

Серый хищник способен пробежать многие километры по лесу, чтобы найти подходящую добычу. «У волка очень хорошее обоняние, отличный слух и в пространстве он ориентируется лучше любого охотника», - прокомментировали специалисты.
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