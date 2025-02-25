Азербайджан ликвидирует представительство "России сегодня", а заодно конфликтует с Трампом

Прищемить хвост в России азерским олигархам и они сами все объяснят своему президенту как он не прав

Людмила Голованова

А что Алиев так осмелел? Он что, действительно думает что Эрдоган впишется за него? Смешно. Если Эрдоган кому и поможет, то ТОЛЬКО СЕБЕ! И если они азерам частично и помогут, то потом нагнуть в полный рост. Ну что ж хозяин барин.