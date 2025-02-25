Майоръ Гусаров пресс-секретарь МИД Азербайджана господин Гаджизаде объявил, что его государство ликвидирует представительство "России сегодня" (Спутник Азербайджан), а до кучи лишает аккредитации корреспондента радиостанции "Голос Америки".
Азербайджан ликвидирует представительство "России сегодня", а заодно конфликтует с Трампом
Комментарии
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Людмила Редько
Прищемить хвост в России азерским олигархам и они сами все объяснят своему президенту как он не прав
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2 час.
Людмила Голованова
А что Алиев так осмелел? Он что, действительно думает что Эрдоган впишется за него? Смешно. Если Эрдоган кому и поможет, то ТОЛЬКО СЕБЕ! И если они азерам частично и помогут, то потом нагнуть в полный рост. Ну что ж хозяин барин.
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1 час.
св
спивак виктор
все переводы азерам от азеров запретить а на границе шмонать что б наличкой не вывозили,на говно так на говно!
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1 час.
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