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Корабли во главе с "Иваном Папаниным" защитят российское судоходство в Арктике

Корабли во главе с "Иваном Папаниным" защитят российское судоходство в Арктике

Валентин Егоршин/ТАСС Боевой ледокол "Иван Папанин", большой десантный корабль "Кондопога", спасательный буксир "Памир" и морской танкер "Сергей Осипов" вышли на патруль по морям Северного Ледовитого океана, сообщили 31 августа в Минобороны России.

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