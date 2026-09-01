Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

124 подписчика

Спортсмены из 27 стран приняли участие в Международном фестивале уличной культуры в России

Спортсмены из 27 стран приняли участие в Международном фестивале уличной культуры в России

В Рязани прошёл второй Международный фестиваль уличной культуры и спорта BRICS Skate Cup 2026. Это было первое международное событие Федерации скейтбординга и роллер спорта России после возвращения нашей сборной флага и гимна Международной федерацией скейтбординга и роллер спорта World Skate.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым