Спортсмены из 27 стран приняли участие в Международном фестивале уличной культуры в России

В Рязани прошёл второй Международный фестиваль уличной культуры и спорта BRICS Skate Cup 2026. Это было первое международное событие Федерации скейтбординга и роллер спорта России после возвращения нашей сборной флага и гимна Международной федерацией скейтбординга и роллер спорта World Skate.