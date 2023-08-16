Трамп должен добровольно сесть в тюрьму штата Джорджия

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и другие обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должны будут до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия), где они будут формально арестованы.