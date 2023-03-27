Глава алтайского МЧС рассказал, что может превратить "спокойный" паводок в катастрофу Даже если первая волна половодья пройдёт гладко, проблемы могут возникнуть во вторую Примерный прогноз на первую волну весеннего половодья на Алтае уже известен.
Глава алтайского МЧС рассказал, что может превратить "спокойный" паводок в катастрофу Даже если первая волна половодья пройдёт гладко, проблемы могут возникнуть во вторую Примерный прогноз на первую волну весеннего половодья на Алтае уже известен.
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