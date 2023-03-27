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Глава алтайского МЧС рассказал, что может превратить "спокойный" паводок в катастрофу

Глава алтайского МЧС рассказал, что может превратить "спокойный" паводок в катастрофу

Глава алтайского МЧС рассказал, что может превратить "спокойный" паводок в катастрофу Даже если первая волна половодья пройдёт гладко, проблемы могут возникнуть во вторую Примерный прогноз на первую волну весеннего половодья на Алтае уже известен.

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