Глава алтайского МЧС рассказал, что может превратить "спокойный" паводок в катастрофу Даже если первая волна половодья пройдёт гладко, проблемы могут возникнуть во вторую Примерный прогноз на первую волну весеннего половодья на Алтае уже известен.