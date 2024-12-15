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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» выиграл 8 из 9 последних матчей и идет на 2-м месте в общей таблице НХЛ. По % набранных очков – на 1-м

«Кэпиталс» обыграли «Баффало» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.  Команда Спенсера Карбери набрала 44 очка в 29 играх и занимает первое место на Востоке и 2-е – в общей таблице лиги.

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