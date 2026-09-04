Потерянные Эстонией деньги на ракеты для ВСУ потребовали вернуть в ЕК

Эстонии придется вернуть средства, полученные из Европейского фонда мира на закупку боеприпасов для Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SI Тайна "спецназа Л...
- Севастополь отраж...
- Н В России готовят ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым