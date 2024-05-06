Собянин: Майские праздники Москва встречает чистой, ухоженной и красивой

Улицы, парки, дворы и другие общественные пространства приведены в порядок перед праздниками и началом летнего сезона Месячник благоустройства, ставший уже традиционным для этого времени года в Москве, завершился.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии