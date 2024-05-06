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Дмитровец

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Собянин: Майские праздники Москва встречает чистой, ухоженной и красивой

Собянин: Майские праздники Москва встречает чистой, ухоженной и красивой

Улицы, парки, дворы и другие общественные пространства приведены в порядок перед праздниками и началом летнего сезона Месячник благоустройства, ставший уже традиционным для этого времени года в Москве, завершился.

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