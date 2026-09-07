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"Система негибкая": ЕС не способен вовремя снабжать Украину оружием

"Система негибкая": ЕС не способен вовремя снабжать Украину оружием

Военные предприятия европейских стран не справляются с производством оружия в тех объемах и темпах, которых требуют боевые действия на Украине, сообщает издание Euractiv .

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