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Патрушев: роль РФ заключается в спасении мира от безумия Запада

Патрушев: роль РФ заключается в спасении мира от безумия Запада

России выпала важная и необходимая роль – спасти мир от безумия, которое продвигают западные страны. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа в Магадане, передает РИА Новости.

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Комментарии
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Аля Нестеренко
Роль РФ заключается в первую очередь в сохранении себя а уж потом кого то еще от кого то еще. Безумны прежде всего те кто строит безумное число спортивных сооружений для &quot;сохранения здоровья нации&quot; а не очистные фильтры га заводах и по газу и по воде. На фильтрах столько не откатишь конечно.
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