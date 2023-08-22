Патрушев: роль РФ заключается в спасении мира от безумия Запада

Аля Нестеренко

Роль РФ заключается в первую очередь в сохранении себя а уж потом кого то еще от кого то еще. Безумны прежде всего те кто строит безумное число спортивных сооружений для "сохранения здоровья нации" а не очистные фильтры га заводах и по газу и по воде. На фильтрах столько не откатишь конечно.