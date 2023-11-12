Внимание! В Кишиневе объявлен «желтый код» атмосферной нестабильности

В связи с объявленным на сегодня метеорологическим предупреждением о дождях с грозами и усилении ветра примэрия муниципия Кишинев призывает жителей и гостей столицы проявить осторожность, чтобы защитить свое здоровье и материальные блага.
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