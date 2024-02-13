Политолог Пшеничников: РФ давно отказалась от иллюзий о западной демократии

Россия уже давно отказалась от иллюзий по поводу западной демократии. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог и публицист Игорь Пшеничников, комментируя заявление нового президента Финляндии Александра Стубба о том, что у Хельсинки не будет отношений с Москвой, пока не закончится специальная военная операция на Украине.