Политолог Пшеничников: РФ давно отказалась от иллюзий о западной демократии

Россия уже давно отказалась от иллюзий по поводу западной демократии. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог и публицист Игорь Пшеничников, комментируя заявление нового президента Финляндии Александра Стубба о том, что у Хельсинки не будет отношений с Москвой, пока не закончится специальная военная операция на Украине.
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