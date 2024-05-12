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Путин решил сменить министра обороны Сергея Шойгу. Он стал секретарем Совбеза вместо Патрушева

Президент России Владимир Путин решил сменить министра обороны Сергея Шойгу. Взамен он представил Совету Федерации кандидатуру первого заместителя главы правительства Андрея Белоусова, а Сергей Шойгу указом Путина назначен секретарем Совбеза.

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