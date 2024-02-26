ТНТ перезапустит юмористическую телепередачу «Наша Russia»

Пока не ясно, в каком формате и какие персонажи останутся. Каковы перспективы культовой программы, которая вышла на экраны еще в 2006 году и была закрыта 13 лет назад?ТНТ перезапустит телепередачу «Наша Russia».
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