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ТНТ перезапустит юмористическую телепередачу «Наша Russia»

ТНТ перезапустит юмористическую телепередачу «Наша Russia»

Пока не ясно, в каком формате и какие персонажи останутся. Каковы перспективы культовой программы, которая вышла на экраны еще в 2006 году и была закрыта 13 лет назад?ТНТ перезапустит телепередачу «Наша Russia».

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