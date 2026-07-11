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Центризбирком принял документы у десяти партий перед выборами в Госдуму

Центризбирком заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» в количестве 261 человека, а также список из 108 кандидатов по одномандатным округам.

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