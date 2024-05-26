Павел Ткаченко: «Это настоящий всемирный праздник»

Исполнительный директор фонда «Бумажная птица» Павел Ткаченко рассказал в беседе с «Петербургским дневником», что забег «Бегом с Дневником» вырос до большого и знакового для города события Более 2000 участников праздничного забега предстоит преодолеть дистанции в 5 и 10 километров.