Павел Ткаченко: «Это настоящий всемирный праздник»

Исполнительный директор фонда «Бумажная птица» Павел Ткаченко рассказал в беседе с «Петербургским дневником», что забег «Бегом с Дневником» вырос до большого и знакового для города события Более 2000 участников праздничного забега предстоит преодолеть дистанции в 5 и 10 километров.
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