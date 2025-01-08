Президенту России Владимиру Путину удалось обеспечить стране благоприятные условия как на поле боя в зоне проведения спецоперации, так и на международной арене, несмотря на то, что Запад в первый год СВО верил в поражение РФ.
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