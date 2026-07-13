Губерниев — о словах Плющенко про деградацию фигурного катания: Только мудаки не видят вред от санкций, но он высказался неудачно

Он заметил, что государство делает все, чтобы удержать спорт на плаву, но без международного опыта спортсмены не прогрессируютКомментатор Дмитрий Губерниев призвал двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко аккуратнее выражаться после его слов о деградации фигурного катания.
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