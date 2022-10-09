Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов призвал создать коридор Москва-Симферополь через Харьков и Днепропетровск

Текст: Антон Никитин Председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов назвал происшествие на Крымском мосту «терактом» и выступил за создание сухопутного коридора Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск.