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Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов призвал создать коридор Москва-Симферополь через Харьков и Днепропетровск

Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов призвал создать коридор Москва-Симферополь через Харьков и Днепропетровск

      Текст: Антон Никитин Председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов назвал происшествие на Крымском мосту «терактом» и выступил за создание сухопутного коридора Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск.

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