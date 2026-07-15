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RT Russia

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Патрушев: Россия готова принять международные соревнования по волейболу

Патрушев: Россия готова принять международные соревнования по волейболу

Помощник президента РФ и председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев высказался о готовности России принять крупные международные турниры по волейболу в случае возвращения соответствующих прав.

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