Патрушев: Россия готова принять международные соревнования по волейболу

Помощник президента РФ и председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев высказался о готовности России принять крупные международные турниры по волейболу в случае возвращения соответствующих прав.
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