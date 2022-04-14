США признают за Европой право решать, отказываться ли от закупок газа в России - Белый дом

ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. США ведут диалог с европейскими странами, включая Германию, об отказе от закупок российского газа, но признают за союзниками право самим принимать такие решения, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. США ведут диалог с европейскими странами, включая Германию, об отказе от закупок российского газа, но признают за союзниками право самим принимать такие решения, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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