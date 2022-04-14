Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А как хотели , пленные румыны? Да что-то ещё дёшево! Надо бы 1,5-2 тыс.$!Закупочная цена г...
  • Владимир
    Россия не бросит Приднестровье.Приднестровье ост...
  • 6324362 Елен
    никаких квот японским фашистам)Япония ведет с РФ...

США признают за Европой право решать, отказываться ли от закупок газа в России - Белый дом

ВАШИНГТОН, 13 апр – РИА Новости. США ведут диалог с европейскими странами, включая Германию, об отказе от закупок российского газа, но признают за союзниками право самим принимать такие решения, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх