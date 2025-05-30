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Небензя указал на раскрытие сущности киевского режима администрацией Трампа

Небензя указал на раскрытие сущности киевского режима администрацией Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа узнала настоящую сущность киевского режима. Об этом 30 мая сообщил постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по Украине.

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