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9 наших пунктов для переговоров в Стамбуле. 40 "стратегов" уже переброшены на аэродром "Оленья"

9 наших пунктов для переговоров в Стамбуле. 40 "стратегов" уже переброшены на аэродром "Оленья"

Делегаты двух воюющих стран встретятся в Стамбуле 2 июня и обменяются меморандуами, где будет изложено видение каждой стороны по поводу мирного завершения конфликта.

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