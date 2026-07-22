Залужный: Новому главкому ВСУ будет очень тяжело

Посол Украины в Британии Валерий Залужный прокомментировал очередную смену главкома ВСУ. Экс-главнокомандующий заявил о том, что генералу Драпатому, который, как известно, был назначен вместо Сырского на должность главкома, «будет очень тяжело».
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