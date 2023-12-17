В центре Ростова женщина-пешеход пострадала под колёсами автомобиля

Она решила перейти дорогу в неположенном месте.В Ростове-на-Дону вечером 15 декабря в районе дома №120 на Большой Садовой произошло ДТП – прямо на проезжей части женщина оказалась под колёсами проезжающего автомобиля.
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